Премиерът на Гренландия обяви, че е назначил предшественика си Муте Егеде за външен министър, възлагайки му задачата да ръководи отношенията със САЩ.

Това се случва на фона на натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп за контрол над острова.

Премиерът на Гренландия: Не искаме да бъдем нито американци, нито датчани

Премиерът на Гренландия в отговор на коментар на Тръмп: Островът не се продава

Министър-председателят Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че портфейлът на Егеде ще включва и минералните ресурси, и бизнес политиката.

