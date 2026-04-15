Комитетът за предотвратяване на изтезанията (КПИ) към Съвета на Европа предупреди в годишния си доклад за 2025 г., публикуван в сряда, за тревожни тенденции в третирането на задържани лица в Европа въпреки отчетения напредък в някои области. Сред основните проблеми са повторната поява на случаи на малтретиране в отделни държави, безнаказаността при полицейско насилие и нарастващата пренаселеност в затворите.

"Въпреки че КПИ видя много добри практики по време на посещенията си в местата за лишаване от свобода, все още съществуват значителни пропуски. Появиха се отново злоупотреби на места, където преди бе отчетен напредък в борбата срещу тях", заяви председателят на КПИ Алън Мичъл.

Комитетът посочва, че след пандемията от COVID-19 броят на лишените от свобода отново расте, особено при предварително задържаните, а пренаселеността подкопава работата на затворите, увеличава риска от насилие и влошава психичното здраве на затворниците и персонала. КПИ препоръчва преразглеждане на наказателната политика, повече алтернативи на задържането и строги лимити на капацитета на затворите.

Докладът изразява безпокойство и за режимите на предварително задържане и строг режим, при които в някои държави арестанти прекарват в килиите си над 22 часа дневно в продължение на месеци. По отношение на полицията комитетът отчита спад на твърденията за физическо малтретиране, но отбелязва, че злоупотреби продължават да има главно при арести и неофициални разпити, и препоръчва допълнително обучение, нулева толерантност към насилието, видима идентификация на служителите и използване на видеонаблюдение.

КПИ продължава да установява сериозни недостатъци и в центровете за задържане на имигранти, сред които пренаселеност, лоши материални условия и неподходяща среда за уязвими групи като деца и майки с бебета. Комитетът изразява тревога и от достоверни твърдения за т.нар. отблъсквания на мигранти през сухоземни и морски граници, понякога съпроводени с тежко физическо насилие.

През 2025 г. КПИ е извършил 22 посещения в 20 държави и е проверил 182 места за задържане. В Белгия, България, Кипър, Франция и Гърция вниманието е било насочено към третирането на чужденци, задържани по имиграционното законодателство.

За България комитетът отбелязва, че през 2025 г. са били проведени разговори на високо равнище с вътрешния министър Даниел Митов и заместника му Филип Попов по темата за отношението към задържани чужденци. В доклада за извънредното посещение през 2024 г. се посочва, че в Любимец не е имало скорошни твърдения за малтретиране, но в Бусманци задържани са се оплакали от физическо насилие и вербална агресия от надзиратели. Проверените домове са били пренаселени, в лошо състояние и неподходящи за жени, деца и семейства, а комитетът отбелязва и постоянни твърдения за принудителни връщания на мигранти по границата с Турция, придружени от насилие, и призовава тези практики да бъдат прекратени.

Редактор: Цветина Петрова