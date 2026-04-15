Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отваря за постоянно Ормузкия проток за Китай и за света. В социалната мрежа Trump Truth той написа, че „тази ситуация няма никога повече да се повтори”.

Според Тръмп от китайска страна има съгласие да не се изпращат оръжия на Иран.

„Президентът Си ще ми даде голяма, топла прегръдка, когато пристигна там след няколко седмици. Работим заедно разумно и много добре”, пише Тръмп.

По-рано Тръмп заяви пред Sky News, че споразумение за край на войната е „много възможно” още този месец. Според медията САЩ и Иран вероятно ще се срещнат отново следващата седмица. Вторият кръг от мирни преговори вероятно ще се проведе в Исламабад.

Анализ на екипа на Sky News показва, че кораб под китайски флаг е обърнал курса си, очевидно заради американската блокада на иранските пристанища, въпреки твърденията на Тръмп.

