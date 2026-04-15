Според бившия министър на отбраната Европа ще трябва да „порасне за един ден”
Ако Тръмп извади САЩ от НАТО, това ще е краят на епохата в сигурността, която започна след края на Втората световна война. Това коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Денят на живо”. Според него не може да се каже дали това ще е краят на НАТО, но със сигурност ще е нещо различно от сега съществуващия Алианс.
САЩ не само, че осигуряват почти 70% от общите военни разходи в рамките на НАТО, а също така осигуряват способности, които останалите съюзници не притежават, като например сателитното военно разузнаване и GPS насочването на ракетите прехващачи, коментира Найденов.
„Това би означавало Европа да „порасне за един ден” и да потърси своята стратегическа самостоятелност в рамките на отбраната и сигурността”, каза бившият министър на отбраната. По думите му, при всички случаи ще означава отслабване на Запада, Европа ще изгуби ядрения щит на Щатите, както и тактическите ядрени оръжия, разположени на територията й.
Редактор: Цвета Лазаркова
