Ние не предлагаме нищо ново, за разлика от останалите политически субекти. Вече сме оформили доктрина за управление, а не програма. България има нужда от цялостно преосноваване, не от визия до следващите предсрочни парламентарни избори. Това заяви кандидатът за народен представител от „Възраждане” Цвета Рангелова в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По нейни думи партията открито дава заявка и готовност да управлява страната. „Концепцията за визия, която имаме, е за независима държава, управлявана от национално отговорни политици, които най-накрая да поставят интересите на българите на първо място”, подчерта тя.

Рангелова коментира и изборите в Унгария и лидера на спечелилата партия Петер Мадяр. „В Унгария победи кандидатът, който избраха избирателите при изключително висока избирателна активност. Каква ще бъде линията на управление на този кандидат - предстои да видим”, отбеляза кандидат-депутатът.

Според нея системата в България всъщност е толкова опорочена, колкото и в Унгария. „Това е причината българите да нямат доверие в нито една институция. Корупцията е взела връх във всички обществени сфери, институции, регулатори”, добави Рангелова.

Тя сподели, че общественото недоверие е резултат от липсата на реални действия. „Хората нямат доверие, защото наистина не виждат някоя институция да работи в техен интерес. В тази предизборна кампания се наслушахме на лозунги как всички искат да борят корупцията. Те можеха да го направят до вчера, защото държаха властовите инструменти”, заяви Рангелова.

Представителят на „Възраждане” обърна внимание на необходимостта от дълбоки реформи. „Преосноваването ние го разбираме във всички сфери. Трябва да се върне възможността да получаваме евтини доставки на горива, за да можем да възстановим икономиката си. Трябва да осигурим независима съдебна система. Проблемите са много и се нуждаем от кардинални промени”, подчерта Рангелова.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова