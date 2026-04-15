„Не трябва да играем руска рулетка и да се чудим кое дете ще направи усложнение или ще загуби живота си, защото тогава никой не може да си прости” – това заяви зам.-председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова в предаването „Пресечна точка” по NOVA. По повод ръста на морбили в страната тя подчерта, че на този фронт лекарите са оставени сами между „чука и наковалнята” на несъвършената система. Д-р Николова коментира още значението на HPV имунизациите и настоя за повече диагностични права в извънболничната помощ.

В страната вече са регистрирани 125 случая на морбили, като само за седмица броят им е нараснал с 24. Нови огнища се появяват в областите Монтана, Стара Загора и Велико Търново. Според д-р Николова основната причина за този бум са засилените антиваксърски настроения след пандемията. Тя подчерта, че ваксините често стават „жертва на своята ефективност”, тъй като хората спират да се страхуват от заболяванията, които вече не виждат, и започват да се притесняват от самото убождане.

Расте броят на болните от морбили в страната

Медикът обърна внимание и на HPV ваксините, които вече обхващат по-широка възрастова група при момичетата и момчетата. Д-р Николова припомни, че всеки ден в България умират по две жени от рак на маточната шийка – заболяване, което може да бъде предотвратено. Тя призова родителите да се доверяват на медицината, а не на дезинформацията в интернет.

Д-р Николова разкритикува системата, която ограничава диагностичните възможности на личните лекари за сметка на прекомерните хоспитализации. По думите ѝ е абсурдно държавата да спира профилактичните прегледи по време на епидемия, което допълнително влошава имунизационното покритие. Тя призова за промяна на „пирамидата на финансиране”, за да може извънболничната помощ да работи реално в полза на пациентите.

Редактор: Мария Барабашка