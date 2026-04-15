Баща и син с българско гражданство се разследват в Австрия по подозрения в склоняване към проституция и трафик на хора в историческата област Инфиртел в провинция Горна Австрия, съобщи полицията.

Разследването сочи, че жени на възраст между 20 и 45 години били принуждавани да се занимават с проституция на различни места в Инфиртел и в съседната германска провинция Долна Бавария. Те е трябвало да предават заработените средства на двамата мъже, като върху тях е упражняван натиск чрез заплахи.

След продължило няколко месеца разследване и тясно сътрудничество между австрийските и българските власти на този етап са установени осем потенциални жертви на трафикантската мрежа, управлявана от бащата най-малко от 2024 г. Прокуратурата в община Рид в провинция Тирол е започнала разследване срещу 71-годишния баща и 41-годишния му син по подозрения в сводничество, трансграничен трафик на хора и в търговия с наркотици. Има данни, че преди години синът продавал марихуана.

Редактор: Дарина Методиева