ГДБОП разби организирана престъпна група, занимавала се с насилие и изнудване на жени за предоставяне на сексуални услуги. Окръжна прокуратура – Благоевград провежда разследване по случая.

Акцията е проведена през нощта на 7 март 2026 г., когато служители на дирекцията за „Борба с организираната престъпност“ са неутрализирали дейността на групата, която чрез насилие и заплахи принуждавала жените да работят против волята им. От тях се изисквала и такса „спокойствие“ в размер на 50 лева на ден, за да бъдат допуснати до работа в Банско.

В хода на разследването са били извършени лични обиски, претърсени автомобили, нощен клуб и частни квартири в града. В клуб са открити три лица, използвани за развратни действия и принудителен труд.

При обиските са иззети тефтери със счетоводство на жените, предлагащи сексуални услуги, над 100 000 евро, мобилни телефони и други вещи, свързани с престъпната дейност. Разпитани са множество свидетели, някои от които пред съдия.

Към наказателна отговорност са привлечени четири лица, които с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани за 72 часа. Те ще бъдат изведени пред Окръжен съд – Благоевград, където ще бъде внесено искане за „задържане под стража“.

