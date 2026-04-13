Изложба в самото сърце на Лондон предлага на посетителите да опитат нещо необичайно - "ядлива пръст" от различни части на света. Събитието показва защо тази практика съществува от векове и какво място заема в различните култури и традиции.

"Открихме богат архив от култури и общности, които консумират пръст и са документирали тази практика във времето. Събрахме над 600 вида "ядлива пръст" от цял свят. Всяка има своя история - откъде идва, как се използва и геоложките ѝ характеристики", разказа кураторът на експозицията Кинари Сараия.

В центъра на изложбата има дегустационна маса, където посетителите могат да опитат различни видове "ядлива пръст" - включително лечебна такава от Германия и диатомит от Мексико. Преди посетителите да опитат от необичайната храна, персоналът обяснява историята зад всяка проба - откъде идва, защо се консумира и всички предполагаеми ползи.

Рай за чревоугодници: Градовете, които предлагат най-вкусната храна в света (ГАЛЕРИЯ)

"Различни причини са документирани в различните географски райони - от апетита при бременност, през медицински и религиозни причини, до подпомагане на храносмилането", твърди Сараия.

За някои това не е просто необичайно преживяване, а е свързано с личната им история. "Когато бях дете - в Камерун ядяхме глина, но не знаех защо. Впоследствие направих малко проучване. Камерун е доста слабо развита страна и в много райони храната е оскъдна. Яденето на глина донякъде помага да се потисне глада. Смятам че това може да е една от причините, но нямам търпение да разбера повече", твърди Андреа Тамба.

Кои са най-опасните храни в света (ГАЛЕРИЯ)

Други са изненадани колко "нормален" може да бъде вкусът. "Нямаше проблем. Всъщност очаквах нещо странно. Доста хрупкаво и различно. Оказа се едно напълно нормално кулинарно изживяване. Вкусът не беше толкова необичаен, а и осъзнах как мога да приложа в ежедневието. Много по-просто е, отколкото си мислех", споделя Ан-Мари Дийб.

Посетителите дори записват впечатленията си върху специални карти, които стават част от архив на преживяванията. А за всички желаещи да опитат - изложбата ще остане отворена в Лондон до края на април.

