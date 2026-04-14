Елена Батинкова-Ковач е заместник-директор на Българското училище в Будапеща. В ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS тя коментира обстановка в Унгария след изборите и как живеят хората там.



Тя каза, че животът на унгарците върви както обикновено. Въпреки различията, хората в страната имат обща цел – по-добро бъдеще, допълни Батинкова-Ковач. „Промяната винаги е трудна, но винаги носи добро”, посочи директорът на училището. Тя изрази надежда, че младите ще имат повече шансове за развитие.

Ковач сподели още, че българите в Унгария живеят много добре и много спокойно. Тя сподели, че цените в Унгария и в България са едни и същи, а някои стоки са дори по-евтини там.

Батинкова-Ковач разказа повече и за Българското училище в Будапеща - там се изучава български език, история и география. Децата ходят на унгарско училище, а посещават българското следобед, допълни още директорът.

