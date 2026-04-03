Унгарците Андреа и Атила приготвят традиционното лакомство лангош от десетилетия - ще от преди Виктор Обран да стане премиер за първи път 1998 г. Днес обаче ежедневието им се променя заради инфлация, войни и несигурност.

"Не обичаме да намесваме политика. Такъв тип разговори не са добре за бизнеса. Тук не дискриминираме хората и не говорим за нея”, разказва Атила.

Цените растат, а малките бизнеси търсят начин да оцелеят, без да губят клиентите си. "Опитваме се да дадем най-добро качество на най-добра цена. Прекарвам време да търся най-добрите оферти, за да не покачваме цените, защото това няма да е добре за никого”, казва Андреа.

Според тях глобалните конфликти също влияят - особено войната в Близкия изток, в следствие на която се покачиха цените на горивата. "Надяваме се нещата скоро да се успокоят, защото колкото по-дълго продължава този конфликт, толкова по-дълго ще усещаме последствията от него. Ако цената на горивото се вдига, всичко ще поскъпне", твърди Атила.

Несигурността се усеща и в туризма, който е важен източник на доходи за региона. На този фон, предстоящите парламентарни избори в Унгария също са тема, макар и не толкова любима за обсъждане. "Не можемда предвидим резултата от изборите, надяваме се мирът тук да се запази", изразяват надежда търговците.

За част от клиентите вотът е свързан с промяна. "Това, което Виктор Обран обещаваше преди 20 години, е на практика същото сега. Тогава те говориха за отчетност, справедливост, как законите трябва да са еднакви за всички. Това е всичко, което бих искала", казва местна жителка.

Доколкото политическите дебати продължават в Сент Ендре, ежедневието не спира. Лангошът остава символ на традициите, дори когато времената се променят.

