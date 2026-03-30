Изборите в Унгария ще се състоят на 12 април и огромни предизборни плакати са завладели уличното пространство в страната. Финансирани с публични средства, те разпространяват предизборната пропаганда на управляващата партия „Фидес“. Петер Хайндл, юрист и учител по история, от години „коригира“ такива плакати, като залепя по тях иронични и критични послания. Той счита, че използването на публични средства за партийна пропаганда е незаконно.

Активистът редовно покрива огромните плакати, платени и поставени от правителството по време на унгарската предизборна кампания. Той е убеден, че това представлява изборна измама.

„В една демокрация не може държавата или която и да е част от нея - да разпространява политически послания с публични средства“, твърди Хайндл.

И въпреки това точно това се случва в Унгария. Доскоро хиляди такива гигантски плакати бяха поставени из цялата страна - всички платени с парите на унгарските данъкоплатци преди парламентарните избори на 12 април. На тях бяха изобразени Манфред Вебер и Урсула фон дер Лайен, сочещи към протегнатата ръка на Володимир Зеленски. Надписът гласеше: „Да изпратим послание до Брюксел: Няма да плащаме!“- намеквайки, че Брюксел иска от Унгария пари за подкрепа на Украйна, но Унгария отказва.



„Тези правителствени плакати по същество повтарят посланията от кампанията на "Фидес". Не можете да ги разграничите, защото министър-председателят е и председател на "Фидес". Така на практика държавната пропаганда - която, между другото, е незаконна, и партийната пропаганда казват едно и също“, твърди Хайндл.

Така активистът и екипът му влизат в действие. Първо изрязват глава на зебра, както и лицата на министър-председателя Виктор Орбан и неговия приятел от детството Льоринз Мезарош, който междувременно е станал милиардер. След това идва лепенето. И то трябва да стане бързо.



„Опитът ни показва, че ако някой се обади в полицията, те пристигат за около 13-14 минути и от това зависи дали ще можем да продължим да използваме стълбата си или ще трябва да купуваме нова. Така че, ако полицията се появи, те ме задържат и конфискуват всичко, което имаме“, твърди Хайндл.



Този път не идват. Така лицето на Орбан застава върху това на Володимир Зеленски, Льоринз Мезарош, смятан от мнозина за олигарх, заменя Манфред Вебер, а зебрата покрива Урсула фон дер Лайен. А защо зебра? Защото тя се превърна в символ на богатия елит, след като преди няколко месеца няколко зебри бяха забелязани в новото имение на семейството на Орбан. Под тях в червено пише: „Предизборен плакат, платен с държавни пари, е изборна измама“.

„Наистина ме е срам, че трябва да правя това. Че страната ми е стигнала дотам, че аз трябва да правя това“, твърди активистът.

До 2019 г. унгарските съдилища разглеждаха повреждането на плакати като форма на свободно изразяване, но оттогава това се класифицира като престъпление. Хайндл вече е бил признат за виновен два пъти. Макар че в крайна сметка не е получил глоба - той смята, че това е, защото е заявил пред съда, че по-скоро би влязъл в затвора, отколкото да плати. Хайндл е решен да продължи действията си поне до парламентарните избори на 12 април. Той е убеден, че е прав - както юридически, така и морално.

Редактор: Станимира Шикова