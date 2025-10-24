Масови митинги организираха едновременно управляващите и опозицията в Унгария. Повод беше годишнина от демократичните протести от 1956 г., които Съветския съюз потушава с репресии. И двете шествия събраха десетки хиляди участници и се проведоха в столицата Будапеща.

Страната е силно разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Премиерът възлагаше много надежди срещата между Тръмп и Путин в Будапеща да легитимира критиките му срещу външната политика на Европейския съюз. Но Тръмп отмени срещата и обяви санкции срещу Русия.

Управляващата партия в Унгария отлага гласуването на закон за чуждестранното финансиране на НПО и медии

Унгария внася много руски петрол и не е ясно как ще им се отрази новата ситуцация. В същото време опозиционната партия „Тиса” и нейния лидер Петер Мадяр набират все повече популярност. В повечето проучвания тя води в общественото мнение преди изборите през пролетта.

Редактор: Ина Григорова