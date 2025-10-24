Снимка: БТА
-
Горгона – последният затворнически остров в Италия... който изглежда като рай
-
Кюрдите изтеглят силите си от Турция към Северен Ирак
-
С искания за оставки: Масов протест година след наводненията във Валенсия
-
Заради санкциите: Спират екскурзиите до Русия и Беларус
-
Задържаха двама за обира в Лувъра
-
ЕС планира да намали зависимостта си от китайски редкоземни елементи
-
Руски обстрел с балистични ракети срещу Украйна, има жертви и ранени
Повод беше годишнина от демократичните протести от 1956 г.
Масови митинги организираха едновременно управляващите и опозицията в Унгария. Повод беше годишнина от демократичните протести от 1956 г., които Съветския съюз потушава с репресии. И двете шествия събраха десетки хиляди участници и се проведоха в столицата Будапеща.
Страната е силно разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Премиерът възлагаше много надежди срещата между Тръмп и Путин в Будапеща да легитимира критиките му срещу външната политика на Европейския съюз. Но Тръмп отмени срещата и обяви санкции срещу Русия.
Управляващата партия в Унгария отлага гласуването на закон за чуждестранното финансиране на НПО и медии
Унгария внася много руски петрол и не е ясно как ще им се отрази новата ситуцация. В същото време опозиционната партия „Тиса” и нейния лидер Петер Мадяр набират все повече популярност. В повечето проучвания тя води в общественото мнение преди изборите през пролетта.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни