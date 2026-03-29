Опозиционната партия ТИСА увеличи преднината си през формацията на премиера Виктор Обран На ключовите парламентарни избори за ТИСА биха гласували 58% от унгарците. Според последното социологическо проучване се очакват едва 35 на сто за Орбан, както и рекордна избирателна активност - 89%.

Партията му Фидес спечели убедително последните четири вота заради фрагментираната и слаба опозиция, но появата на политическата сцена на Петер Мадяр разби статуквото. Популярността на новосъздадената му партията ТИСА бързо скочи и в момента всички проучвания й дават голяма преднина.

45-годишният Мадияр е най-популярен сред градското население и сред хората под 40-годишна възраст. Но кампанията му успя да пробие и в селските региони, където подкрепата за Фидез е най-силна

"В интерес на Владимир Путин е да запази Виктор Орбан на власт, но дори и да направят някакви неочаквани неща, не могат да променят общественото настроение", казва анализаторът Робърт Ласло.

"По-голямата част от унгарците решиха в полза на присъединяването към НАТО и ЕС и ако трябваше да гласуват днес, щяха да гласуват по същия начин. Господин министър-председател, ние сме членове на европейския и западния клуб, дори ако фантазирате за икономически неутралитет, дори ако предпочитате да говорите за глобална системна промяна, отколкото за реалните проблеми на унгарския народ", каза лидерът на ТИСА Петер Мадияр.



Възходът на ТИСА съвпадна с 3-годишна икономическа стагнация и най-високата инфлация в Унгария от 90-те години насам.

Редактор: Никола Тунев