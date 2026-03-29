Къщата на пеперудите се намира във Варна. Там всеки може да се докосне до някои от най-красивите екзотични летящи насекоми в света. Там живеят повече от 20 вида пеперуди, които наистина сякаш са излезли от приказките. Сред тях са представители с най-ярките окраски и с най-големите размери на планетата.

Красивите насекоми далеч не са просто експонати за разглеждане, а посрещат всеки посетител с голямо любопитство, особено ако е облякъл по ярки дрехи.

Христина е управител на "Къщата на пеперудите". Тя допълва, че сред представителите има както нощни, така и тропически видове. Най-голямата пеперуда е атлас. Тя достига до 35 сантиметра и е нощна пеперуда. Смятана е за много рядка пеперуда. А най-ярката е синята морфа, чиято големина е 15-20 см, допълвя тя. Управителят на "Къщата на пеперудите" Атрьом казва, че сред видовете са още агрима мимоза - африканска, пеперуда комета - аrgema mittrei, която е нощна пеперуда и идва от АФрика, както и много редки видове от Южна Америка.

Снимка: Пеперуда комета, iStock

А ако човек улучи подходящия момент, дори може да види и уникалния процес, при който пеперудите разперват своите криле за първи път.

Всичко това е изключително интересно за децата. Това потвърждава и малката Алисия, която вече има и свой фаворит. За нея казва, че прилича на цвете.

А интересът към новата колекция събира все повече жители и гости на Варна. Посетилите вече Къщата приканват и други да направят това.



Но е важно да се знае, че пеперудите са по-нежни отколкото очакваме, затова трябва да бъдем особено внимателни при допир. "Крилцата на пеперудите се състоят от едни люспички и затова забраняваме да се пипат", казва Христина.

За сметка на това пък, ако се осмелите, може спокойно да докоснете влечугите в къщата. Христина разказва, че в Къщата има около 15 вида, сред които игуани и хамелеони. Те, разбира се, са в друга зала, за да не изядат пеперудите.

Повече гледайте във видеото.