Австралийски учени възнамеряват да проследят миграцията на 10 000 нощни пеперуди Богонг, като използват лепило за мигли и миниатюрни хартиени етикети с размерите на конфети, пише в. "Гардиън".

Насекомите ще бъдат маркирани в Австралийските Алпи, след което ще бъде наблюдавана тяхната миграция към местата за размножаване в югоизточната част на страната.

Нощните пеперуди Богонг всяка година изминават стотици километри. Въпреки мащабните им миграции, учените все още не знаят точно по какви маршрути се движат отделните екземпляри и къде точно се размножават. Новият проект има за цел да отговори на тези въпроси.

Първият етап от изследването протича на най-високия връх на континента Австралия - Косцюшко. Насекомите временно се обездвижват, след което към крилото им се залепва миниатюрен номериран етикет. Според зоолога Кейт Амбърс от Университета на Сидни, процедурата е внимателно тествана и етикетът не влияе на поведението на пеперудите или на способността им да летят.

Изследователите се надяват, че експериментът ще помогне да се оцени по-точно състоянието на популацията и да се разбере по-добре жизненият цикъл на едно от най-загадъчните мигриращи насекоми в Австралия.

Редактор: Дарина Методиева