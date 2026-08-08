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Продължава борбата с пожара край Бобошево
Към момента няма опасност за населените места
Двата пожара, избухнали този следобед на територията на област Хасково, са локализирани.
Единият е в близост до квартал „Марийно“ в Димитровград. На място са изпратени четири екипа на Пожарна безопасност и защита на населението, които работят по овладяването на огъня. Засегната площ е около 500 декара площ - предимно сухи треви.
Голям пожар гори в землището на бобошевското село Висока могила
Другият пожар е между селата Черепово и Браница в община Харманли. Огънят се е разгорял в близост до пътя и оттам е достигнал до горска територия. Към мястото са насочени четири екипа на пожарната. Огънят се е развил на 200 декара площ и е обхванал и широколистна гора, като се стигнало до обявяване на частично бедствено положение за село Браница.
В гасенето се включиха и доброволци, както служители на Държавното горско стопанство – Харманли.
Пожар гори на изхода на Асеновград, запалили са се сухи треви и лозя (СНИМКИ)
Към момента няма опасност за населените места.
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