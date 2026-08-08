Двата пожара, избухнали този следобед на територията на област Хасково, са локализирани.

Единият е в близост до квартал „Марийно“ в Димитровград. На място са изпратени четири екипа на Пожарна безопасност и защита на населението, които работят по овладяването на огъня. Засегната площ е около 500 декара площ - предимно сухи треви.

Голям пожар гори в землището на бобошевското село Висока могила

Другият пожар е между селата Черепово и Браница в община Харманли. Огънят се е разгорял в близост до пътя и оттам е достигнал до горска територия. Към мястото са насочени четири екипа на пожарната. Огънят се е развил на 200 декара площ и е обхванал и широколистна гора, като се стигнало до обявяване на частично бедствено положение за село Браница.

В гасенето се включиха и доброволци, както служители на Държавното горско стопанство – Харманли.