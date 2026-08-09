Държавата трябва да подпомогне компаниите, които произвеждат дронове и антидрон системи. Това каза президентът Илияна Йотова в коментар за дрона, който нахлу и се взриви в българското въздушно пространство в събота.

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"В непрекъсната връзка съм с Министерския съвет. Непрекъсната в координация съм с всички служби, които са отговорни в България. Искам специално да поздравя момчетата, които отидоха първи на място, за да могат да гарантират сигурността на гражданите на място", каза Йотова.

"Оттук нататък очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било. Имам уверението на началника на отбраната, че се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори. Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно. Цялата истина трябва да бъде достояние на хората", посочи Йотова.

Тя изрази и разочарование от начина, по който инцидентът се използва за политическа употреба. "Най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. Разчитам на това да си подадем ръка всички институции и политически формации, които са отговорни, защото са са и представени в парламента, за да можем да гарантираме тази сигурност", добави още тя.

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Държавният глава припомни, че до този момент е имало поне два консултативни съвета, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност. "Дори най-елементарна равносметка сочи, че резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които ми поставят въпроса за Консултативния съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан", категорична беше Йотова.

"Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове. Те стават все по-съвършени. Считам, че българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидронови системи. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем. И тук имаме много какво да наваксваме", каза президентът.

"Аз имам уверението на началника на отбраната и на Министерството на отбраната, че в момента стратегическите ни цели са защитени. Но сами разбирате, че България разполага с недостатъчен ресурс в това отношение. Нужна е голяма реформа и друг тип мислене", смята Йотова.

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Тя посочи още, че трябва да бъдем част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна. По думите на държавния глава колкото и да усъвършенстваме дроновете и антидроновите системи, докато съществува конфликтът и войната, мирът е заплашен. "Всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти", каза тя.

"Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите - не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика - показват колко сме прави. И България трябва да бъде част от тези силни гласове", смята Йотова.

Тя коментира още, че си струва да се направи среща на страните, които са в Черноморието. "Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море, да има международен натиск, да се спре каквото и да било ескалиране на напрежението в Черно море и бойните действия, включително и върху търговското корабоплаване. България е изключително заинтересована от това черноморските маршрути да са сигурни", подчерта Илияна Йотова и добави: "Ние губим. Губим не само от гледна точка на сигурността, която също е най-важната, но губим и икономически, губим и финансово. Смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор".

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"Преди два месеца, когато в България се състоя юбилейното издание на процеса за Югоизточна Европа, аз имах разговори с президентката на Република Северна Македония и с външния министър на РСМ. Тогава те ми изложиха много аргументи, поради които не могат да осигурят нейното присъствие в България, основавайки се на независимата им съдебна система, която няма да издаде такова разрешение. Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари и специалисти да отиде и да прегледа момичето на място", заяви държавният глава.

"Разбира се, това не може да стане без тях или извън тяхната страна. Затова трябва съдействието и на съответните болници, най-вече в столицата, за да кажат своето заключение и да поговорят като колеги с колеги къде е най-добре момичето да бъде лекувано", добави тя.

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"От април месец до сега аз нямам отговор. Обеща външният министър на РСМ, че ще ми изпрати отговор, какъвто и да е той. До този момент, както казваме ние, българите - ни вест, ни кост. Но аз не се отказвам и още утре ще подновя тази своя молба към правителството на РСМ и госпожа Силяновска, която лично обеща тогава", каза Йотова.

По думите на държавния глава няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение - "едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми от страна на нашите партньори от РСМ, които са абсолютно недопустими за XXI век".

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Редактор: Ивета Костадинова