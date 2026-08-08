Няма преднамерени действия срещу България. Това каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон. Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип „Майя“.

Адмиралът заяви още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите. По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество.

Ефтимов посочи, че е бил на мястото на инцидента и изтъкна, че няма нанесени поражения. Специалистите от различните служби са видели останките от дрона, направени са снимки, събран е материал, за да може да се направи предварителна оценка на останките от безпилотния апарат. Въпросът беше дали това е „Шахед“ или не, и стана ясно, че не е такъв, допълни Емил Ефтимов, цитиран от кореспондента на БТА във Варна Мила Едрева.

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Той припомни, че това не е първият подобен инцидент през последните години. Имало е такива в прибалтийските републики, в Турция, в Румъния. Това е последица от воденето на бойни действия наблизо и ние се нагаждаме, адаптираме, трупаме способности, коментира Ефтимов. По думите му още в края на юли, в резултат на зачестилите прихващания на дронове тип „Шахед“ на румънско-украинската граница, у нас са пребазирани сили и средства за противовъздушна отбрана, усилено е наблюдението, пребазирана е и авиация. Но борбата с дроновете е много трудна и специфична и изисква комплексни мероприятия, заяви Ефтимов. Той изтъкна, че дори самата идентификация на апаратите е много трудна, защото разнообразието им е голямо.

Адмиралът допълни, че по темата за борбата с дроновете се работи с няколко български фирми, и вече има определени успехи. По думите му проект за антидрон системи е заложен по механизма SAFE. Проблемът е, че тези апарати са трудни за откриване, конвенционалните радари, колкото и да са модерни, за такива малки цели, не са ефективни, изтъкна Ефимов. По думите му са необходими специализирани радари, но дори с тях дистанцията на откриване на дрона е 4-5 километра. Всеки може да си представи какво е времето за реакция и какво уплътняване на радиолокационното поле трябва да съществува, каза началникът на отбраната.

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Той допълни, че за инцидента в Кардам е разговарял и с румънския си колега, който го е уверил, че не са могли да засекат апарата. Предполагам, че дронът, като е бил отклонен от системите за електронна война, е поел курс извън обсега на радарите, посочи Емил Ефтимов. Той подчерта, че това е настоящата действителност и затова и в Европа, и в НАТО се обръща голямо внимание на проблема с дроновете.

Ефтимов допълни, че в Алианса се провеждат редица експерименти, а страната ни ще бъде домакин на такъв през месец октомври. Тогава и нашите фирми ще могат да бъдат представени, допълни адмиралът. Въпросът обаче е много сложен, защото дронът трябва да се открие, да се идентифицира, информацията да се разпространи към различните средства за поразяването му, обясни още Ефтимов. По думите му в условията на военни действия, когато няма въздушен трафик и има разположени множество сензори, покриващи голяма площ, може да се действа ефективно. Много по-трудно е да се действа срещу дрон в кратко време в мирна обстановка над цивилни обекти, каза още адмиралът. Както ние имаме проблеми, така имат и нашите съюзници, но наваксваме и се надявам в скоро време да имаме още по-големи способности, каза още адмирал Ефтимов. Той акцентира, че е от голямо значение да се търси баланс между това какви системи от сензори ще осигуряваме, кои ще бъдат най-ефективни и това, което можем да се позволим.

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Началникът на отбраната коментира как се отразява цялата ситуация върху Въоръжените сили на България - напрежение, натоварване, непрекъснато носене на дежурства. „Живеем в динамично време, в което обстановката може рязко да се промени и затова призовавам обществото към разбиране. Държавните институции правят всичко възможно да не се нарушава икономическата дейност, стопанският живот, туристическият поток“, посочи адмиралът.

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Редактор: Станимира Шикова