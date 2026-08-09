Булчинска рокля в цветовете на българското знаме превърна една сватба в една от най-коментираните истории в социалните мрежи. Зад необичайния избор обаче не стои желание за привличане на внимание, а една съкровена детска мечта, която булката Милена сбъдва години по-късно.

Любовта към любимия се казва с едно „Да”, а любовта към родината може да бъде показана по най-различен начин. Историята на тази необикновена рокля започва много преди сватбения ден – още в детството на Милена.

Между стила и суеверието: Какво символизира булчинският воал през вековете

„Едната ми баба живееше до Обредния дом. Като малки деца със сестра ми редовно прескачахме оградата, за да гледаме сватбите – най-вече заради безплатните десерти, късметчетата и, разбира се, за да видим булката. Спомням си един ден – отново се чуваха гайди и тъпани, ние бързо отидохме до оградата и започнах да търся булката. Булка в бяло обаче нямаше. Тя и младоженецът бяха облечени в народни носии, а той развяваше знаме. Бях стъписана и си казах: „И аз искам нещо такова на моята сватба””, спомня си Милена.

Години по-късно детската мечта се превръща в реалност. В деня, в който казва „Да” на бъдещия си съпруг, тя избира да каже „Да” и на България.

„Да обичаш любимия си човек и да обичаш родината не са неща, които се изключват. Най-хубавото е, че и двете са избор, който правиш със сърцето си”, споделя тя.

Макар идеята да изглежда необичайна, младото семейство не търси сензация. Милена се надява единствено да предаде нататък чувството, което самата тя е изпитала като дете зад онази ограда.

„Тайно се надявах да вдъхновя някое дете, така както аз бях вдъхновена тогава. Срещнахме много хора в сватбения си ден и всички искрено ни се радваха – и деца, и възрастни. Бяхме обсипани с толкова много любов, което е наистина безценно”, разказва тя.

За осъществяването на визията Милена се доверява на дизайнерите Соня Насова и Силвана Голунова, които усещат идеята ѝ без много думи и създават перфектните рокли за повода. Любовта към традициите обаче не остава само в облеклото на булката. В сватбения ден до Милена и младоженеца Сергей застават и техните кумове заедно с малката си дъщеричка – също облечени в народни носии.

„Приеха идеята с огромна любов. Когато вървяхме всички заедно, наистина се чувствахме като едно голямо семейство”, допълва булката.

Историята на тази сватба обаче предизвиква и по-дълбок разговор – лесно ли е днес да кажеш „Обичам България”, без да бъдеш разбран погрешно?

„Понякога не е лесно, защото някои хора го приемат като лозунг, като политика или като инструмент да изпъкнеш. За мен това е чувство. Да обичаш България не означава да казваш, че тя е съвършена. Любовта е да виждаш недостатъците в случая на държавата или на човека до теб, но въпреки това да продължаваш да го обичаш с цялото си сърце и да му желаеш най-доброто”, категорична е Милена.

За младото семейство патриотизмът през 2026 г. не означава просто да развееш знаме на някой празник.

„Той се вижда в ежедневните ти избори – да създадеш дом тук, да възпиташ децата си с любов и уважение към историята и към българския език. И да провокираш в тях гордостта да казват: „Аз съм българин””.

На въпроса какво би пожелала на България в сватбения си ден, Милена отговаря:

„Бих ѝ пожелала да не губи хората, които я обичат. И всяко следващо поколение да изрича думата „България” с гордостта, с която ние я носихме на нашия сватбен ден.”

Повече гледайте във видеото.