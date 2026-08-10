Два дни след инцидента с дрон край граничен пункт "Кардам" външния министър Велислава Петрова извика на разговор украинския посланик у нас Олеся Илашчук.

Първоначалните огледи на място показват, че безпилотният летателен апарат е украински дрон-примамка „Майя“. Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване на случая. Малко преди 11:30 часа Илашчук пристигна в сградата на външното министерство.

Останките от дрона вече са транспортирани в София за допълнителни огледи. Очакват се и докладите на службите за сигурност.

"По всяко време ни информират какво се случва. Тук е мястото да благодаря на МВР и на Главна Дирекция "Гранична полиция", че предоставиха мобилна система за борба с дроновете", каза областният управител на Добрич Руслан Томов.

"Целта на тези дронове е да имитират физическите характеристики на бойните доронове. Целта им е пренасищане на системата за противовъздушната отбрана. На екрана на системата се появяват множество цели - част от тях са примамки, част от тях са истинските дронове, но операторите няма как да знаят кои са дроновете", каза Димитър Ставрев.

"Ние нямаме национална система, нямаме готовност да го идентифицираме и елиминираме със съвременните средства. Това, че Румъния и Гърция имат системи, не означава, че ние не трябва да имаме. Ние сме отговорни към нас и нашите военни обекти", каза полк. Иван Миланов.