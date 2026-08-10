30-годишен мъж е задържан под стража, след като не се подчинил на полицейски разпореждания, опитал да изблъска патрулен автомобил и впоследствие катастрофирал с него. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Инцидентът станал в късните часове на 3 август на кръстовището на бул. „Брюксел“ и ул. „Мими Балканска“ в София. Според обвинението мъжът управлявал луксозен автомобил, когато полицаите му подали многократни светлинни и звукови сигнали да спре.

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Вместо да изпълни разпореждането, мъжът продължил да шофира с висока скорост. От прокуратурата твърдят, че той направил опит да изблъска преследващата го патрулна кола, а впоследствие я засякъл и предизвикал пътен инцидент с нея. След сблъсъка обвиняемият напуснал автомобила, побягнал и се укрил.

Срещу 30-годишния мъж е образувано досъдебно производство за попречване на орган на властта да изпълни служебните си задължения. За престъплението законът предвижда лишаване от свобода.

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Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е поискал от Софийския районен съд постоянния му арест. Съдът е уважил искането и е определил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Определението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.

Редактор: Цветина Петкова