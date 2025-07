Булчинският воал - този ефирен облак от тюл, остава един от най-трайно запазените елементи при подготовката за сватба. Макар и някои традиции да са отстъпили място на съвременната естетика, булото сякаш не просто оцелява, а преживява истински ренесанс. От древногръцки ритуали до модните подиуми на Париж, воалът разказва различни истории, пише Си Ен Ен.

►Воалът в древността – не просто украшение

Историята му започва още в Древна Гърция, където е използван като символ на защита. Смятало се е, че воалът пази булката от зли духове и лоша енергия, като същевременно представя нейната скромност и чистота. В някои култури воалът покривал цялото лице до момента, в който младоженецът вдигне плата след клетвите – жест, пълен със символика.

► Кралица Виктория и началото на съвременната традиция

Съществува и преди, но истинският пробив на воала в западната булчинска култура идва през 1840 г. със сватбата на кралица Виктория. Вместо традиционната кралска мантия, тя избира бяла копринена рокля с широка дантелена декорация и воал – образ, който променя облика на булчинската мода завинаги. Тя създава нова представа за булката – романтична, невинна, обичаща, но и силна. Любопитен факт е, че тя настоява думата "подчинявам се" да остане в брачните обети – демонстрирайки сложния баланс между традиция и личен избор.

► Модерните булки и вечният воал

Днес булчинският стил еволюира значително. Мини рокли и дори цветни – всичко е позволено. Певицата Манди Мур избра прашнорозова рокля от Rodarte, а Гуен Стефани се омъжи в омбре рокля и воал, обагрен в шокиращо розово.

И все пак, един аксесоар упорито се задържа, дори в най-модерните и нестандартни сватби - воалът. Често той не само се запазва, но и се превръща в централна част от визията. При някои звезди дори засенчва самата рокля.

► Воалът в света на знаменитостите

Звездните сватби на XXI век доказват, че воалите не са остаряла традиция, а луксозно изразно средство.

През 2018 г. Приянка Чопра удиви света със сватбен воал от Ralph Lauren, дълъг цели 75 фута (около 23 метра), носен от петима души.

Хейли Бийбър също се открои с внушителен воал в цвят off-white, върху който беше избродиран надписът „Till Death Do Us Part“.

Наскоро Лорън Санчес също заложи на впечатляващ тюл с дантела, поставен върху главата ѝ като „корона“ – визия, която Vogue определи като символ на величие.

► Дантела, статус и икономика

Воалите винаги са били и символ на социален статус. През XVIII век ръчно изработената дантела е била толкова скъпа, че е струвала повече от теглото си в злато. Да носиш воал с фина дантела е било привилегия за най-богатите.

Според историчката Кимбърли Крисман-Кембъл, автор на „The Way We Wed: A Global History of Wedding Fashion“, воалите дължат своята издръжливост именно на способността си да съчетават традиция и блясък, да бъдат и завеса, и прожектор едновременно.

► От олтара до подиума

Воалите не остават само в църквата – те се завръщат и на модната сцена.

На Седмицата на модата в Париж дизайнерът на Vivienne Westwood Андреас Кронталер показа черно-бял тюлен воал върху тъмна рокля – напомняне, че воалът може да бъде всичко, дори антимоден протест.

В Лондон, турският дизайнер Бора Аксу представи мрежести воали в червено и розово – още едно доказателство за преобразяването на традицията в артистично изразяване.

Дори на червения килим – Грейси Ейбрамс носи шифонен воал Chanel на наградите „Грами“ 2024.

► Воалът днес – символ на избор, не на задължение

Макар някога да е символизирал покорство и невинност, днес воалът е въпрос на избор. Той може да бъде романтичен, драматичен, артистичен или напълно абстрактен. Може да бъде знак на стил, почит към традицията или просто чудесен завършек на визията.

Както казва Крисман-Кембъл:

"Воалът се е превърнал в платно – място, където булките проектират мечтите си, историята си, себе си."

