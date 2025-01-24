Сватбите са изпълнени с почитани във времето традиции, които съществуват от векове. Докато много съвременни двойки влагат свой собствен уникален акцент в големия си ден, съществуват традиции и обичаи, които биха изумили всеки. Целта на тези запазени във времето церемонии и действия, е да донесат щастие, здраве, късмет или плодовитост на младоженците. Кои са най-странните сватбени традиции по света ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК .

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Редактор: Виктория Гетова