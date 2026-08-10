Откриха нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас.

Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка и да се съкрати срокът за проверка, ако става въпрос за фалшиво положителен тест на място, съобщават от МВР. Резултатите ще бъдат готови между 2 и 10 дни, а не както досега - между 3 и 10 месеца.

От ведомството уточниха още, че изграждането на нова лаборатория във Варна е в изключително напреднал етап.

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

До края на годината трябва да бъдат обработени всички натрупани проби за употреба на наркотични вещества, а след това резултатите да излизат в рамките на няколко дни, каза вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с работата на новите лаборатории.

Той призова прокуратурата също да създаде необходимата организация, така че по-бързото излизане на резултатите да води и до по-бързо приключване на разследванията. „Апелирам и към прокуратурата да създаде необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързо приключване на делата“, заяви Демерджиев.

Според него това е особено важно за случаите, при които лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества. Целта е хората да не остават за продължителен период с наложени ограничения, преди да е изяснено дали действително са извършили нарушение. „Там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време“, подчерта вътрешният министър.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Демерджиев увери, че от страна на МВР натрупаното забавяне трябва да бъде преодоляно до края на 2026 г. „Гарантирам, че до края на годината това няма да се случва. Ще се изчистят всички натрупани проби и ще започнем да ги обработваме ритмично“, каза той.

По думите му новите лаборатории ще позволят резултатите да бъдат готови за дни. Той обясни, че една от основните причини за сегашното забавяне е големият брой натрупани и все още необработени проби. С включването на новите лаборатории МВР очаква до края на годината този backlog да бъде преодолян и обработването на новопостъпващите изследвания да върви без сериозно изоставане.

Демерджиев акцентира и върху цената за изграждането на новите лаборатории. По думите му звената са създадени без обществени поръчки и без първоначално предвидените значителни разходи. За лабораторията в Бургас например били планирани над 200 000, но впоследствие необходимият ресурс бил намален многократно.

„С много по-малко, в пъти по-малко – 20 пъти по-малко средства, постигнахме това, което виждате тук. Сходна е ситуацията и в Бургас“, заяви той.

Вътрешният министър увери и че ще има строг контрол върху начина, по който се извършват изследванията. Лабораториите ще работят по единна методика и под методическия контрол на специалистите по криминалистика.

По отношение на това как се прави изследването стана ясно, че лабораториите са оборудвани с последно поколение апаратура за кръвен анализ. След като шофьорът даде проба в лечебно заведение, тя се транспортира с полицейски патрул. Експерт в токсико-химична лаборатория МВР- Пловдив обясни, че след като пристигнат, пробите се съхраняват в хладилници, след което се пренасят в залата за пробоподготовка.

Експертизите в лабораторията могат да откриват 10 групи наркотични вещества. Всяка една кръвна проба ще преминава през два доказателствени метода, за да се гарантира достоверността.

Сега пробите ще бъдат готови в рамките на 14 дни, ако кръвта е "замърсена" с един вид наркотично вещество и до месец, ако наркотиците са няколко вида.

Началникът на сектор БНТЛ-Пловдив гл.инспектор Здравко Лазаров обясни, че уредът - газов хроматограф с масспектрален детектор, извършва окончателният анализ на пробите за наличие на наркотици в кръвта и урината.

Лабораториите в Бургас и Пловдив ще започнат работа в началото на септември. Тази в Бургас ще обслужва пробите на три области - Бургас, Сливен и Ямбол. Досега пробите от Бургас се носеха за изследване във ВМА и Националния институт по криминалистика и резултатите се бавеха с месеци заради огромния обем работа.

Със старта на токсико-химичната лаборатория за изследване на кръвни проби за наркотици в Бургас ще се съкрати времето за обработката на кръвните проби от месеци на няколко седмици, а от там и приключването на досъдебните производства в случаи, когато водачи са установени чрез полеви тест да шофират след употреба на наркотични вещества.

Районният прокурор Бургас Мария Маркова заяви, че новата лаборатория ще улесни работата на МВР, прокуратурата и съда.