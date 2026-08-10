Първата зоолинейка в България вече е факт. Тя ще спасява бедстващи животни на територията на цялата страна напълно безплатно.

Линейката е дарена на доброволческата организация „Бандата на безгласните“ от двама нейни членове. За животните в нея ще се грижат както представителите на групата, така и екипи от специалисти.

Ще има ли зоополиция и ефективни присъди срещу насилието над животни

„Каузата е свързана с нашия начин да покажем, че ние сме срещу насилието над животни. Вече има много регистрирани издевателства, които ми повлияха. Установих, че в България няма зоолинейка, отидохме до Италия и взехме хуманитарна”, разказа Владимира Кабарова от „Бандата на безгласните".

Линейката е изрисувана с различни картинки, за да може животните да се чувстват добре. В нея има кислород, носилка, маса, на която ще се извършват спешни манипулации, както и диванче. Клетката вътре е голяма и в нея ще може да се транспортират по няколко животни. Линейката е оборудвана и с дефибрилатор.

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