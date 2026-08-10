Снимка: Стопкадър
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Първата зоолинейка в България вече е факт. Тя ще спасява бедстващи животни на територията на цялата страна напълно безплатно.
Линейката е дарена на доброволческата организация „Бандата на безгласните“ от двама нейни членове. За животните в нея ще се грижат както представителите на групата, така и екипи от специалисти.
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„Каузата е свързана с нашия начин да покажем, че ние сме срещу насилието над животни. Вече има много регистрирани издевателства, които ми повлияха. Установих, че в България няма зоолинейка, отидохме до Италия и взехме хуманитарна”, разказа Владимира Кабарова от „Бандата на безгласните".
Линейката е изрисувана с различни картинки, за да може животните да се чувстват добре. В нея има кислород, носилка, маса, на която ще се извършват спешни манипулации, както и диванче. Клетката вътре е голяма и в нея ще може да се транспортират по няколко животни. Линейката е оборудвана и с дефибрилатор.
Повече гледайте във видеото.
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