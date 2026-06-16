Зачестяват случаите на насилие над животни у нас. Година и половина след убийството на куче по особено жесток начин прокуратурата в Монтана внесе обвинителен акт в съда. Според разследването мъж е прострелял с ловна карабина съседско куче от породата алабай, което влязло в двора на имота му. Животното било улучено с два изстрела и агонизирало в продължение на часове.

Въпреки молбите на стопаните да приберат кучето, което все още проявявало признаци на живот, обвиняемият не допуснал в имота нито тях, нито пристигналите полицаи. Темата коментира активистът за защита на животните Явор Гечев в ефира на „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS.

Според Гечев хората са станали по-чувствителни към темата за насилието над животните благодарение на социалните мрежи и медиите. Въпреки това той посочи, че продължава да научава за много жестоки случаи. „Да оставиш едно животно да агонизира часове наред – това за мен е проблем на цялото общество. Институции, които не могат да си свършат работата, насилници, които се чувстват безнаказани. Макар да имаме едни от най-високите наказания в ЕС, тяхното прилагане е проблем. В малките населени места нито прокурорите, нито полицаите знаят как да реагират в такива ситуации и предпочитат да изчакат”, каза активистът.

Организация настоява за създаване на Национална агенция за закрила на животните

По думите му институциите нямат навика, когато се приемат закони, да търсят начин за прилагането им. „От 2008 година, когато е приет Законът за защита на животните, до момента все още има текстове, които са мъртви. Контролният орган – Българската агенция по безопасност на храните, не е изградила практика и стандартни процедури за реагиране при такива случаи”, каза Гечев. И добави: „Един от сериозните проблеми са текстовете, касаещи развъждането и продажбата на всякакъв вид кучета и котки”.

Той коментира и темата за създаването на зоополиция. „В един момент имаше обещания и дори бяха определени зоополицаи. На практика такава структура в рамките на МВР, която да има представителство на регионално и централно ниво, няма. Има политически ангажименти за създаване на нещо такова, но до момента все още не е прието нищо”, допълни активистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова