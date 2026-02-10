Организация „Невидими животни“ настоява за спешни законодателни и институционални промени в защита на животните. Повод за исканията е пореден случай на жестокост, станал публично известен преди дни , който отново постави въпроса за ефективността на държавните механизми срещу насилието над животни.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS председателят на организацията Стефан Димитров заяви, че става дума за дълбоко вкоренен и системен проблем в България. „Миналата година през юни народните представители приеха ключови промени в Наказателния кодекс и драстично увеличиха наказанията за престъпления срещу животни. Това обаче само по себе си не е достатъчно“, подчерта Димитров.

Той посочи като показателен случая от Свищов, при който мъж и жена, в продължение на над 10 години, са изтезавали и убивали животни. Според него това доказва, че засилените санкции не могат да компенсират липсата на ефективен контрол и превенция.

От „Невидими животни“ предлагат създаването на Национална агенция за закрила на животните – специализирана структура, която да поеме контрола по прилагането на законодателството за хуманно отношение. Организацията настоява и за реформа в т.нар. зоополиция. По думите на Димитров е нужно да има служители, които да се занимават изцяло и единствено с разследване на престъпления срещу животни, а не тази дейност да бъде второстепенна част от други задължения.

Ключов елемент от предложените мерки е ограничаването на възможността за лесен и анонимен достъп до животни от страна на насилници. Това включва по-строг контрол върху търговията с животни, както и мерки, свързани с бездомните животни.

Само за последните три дни фондация „Невидими животни“ е събрала над 20 000 подписа в подкрепа на създаването на Национална агенция за закрила на животните.

