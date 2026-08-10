Ловчанския митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи, съобщават от канцеларията му.

Причина за това опровержение е, че в интернет пространството се разпространява видеоклип, в който чрез Изкуствен интелект образът и гласът на митрополит Гавриил са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата, заявяват още от канцеларията.

От там призовават хората да не се поддават на подобни манипулации.

Сезирани са компетентните органи клипът да бъде свален.

Снимка: Ловчанска епархия

Редактор: Ина Григорова