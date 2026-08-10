В разгара на август времето ще остане преобладаващо слънчево, с кратки периодични смущения с локален характер. През повечето дни от предстоящите две седмици температурите ще се движат в най-високия летен диапазон.

В понеделник ще е слънчево, с временни увеличения на облачността следобед с възможни незначителни превалявания в планините на Западна България. Слънчеви и почти безоблачни ще са вторник и сряда. Тенденцията е температурите да са между 31 и 36 градуса в първия от дните и да се повишат до стойности между 33 и 39 в средата на седмицата.

В четвъртък можем да очакваме локални летни дъждове с гръмотевици в отделни точки на Югозападна България. Динамични облаци ще има и в петък, но почти без валежи.

От четвъртък нататък, в резултат на нахлуващ от североизток по-хладен въздух, жегата леко ще отпусне и до неделя следобедният интервал на температурите ще е 27-32 градуса.

Преобладаващо слънчева и гореща се очертава и втората половина на август. След Деня на Света Богородица (15 август) температурите отново ще се върнат към най-високите летни нива - от 33 до 38 градуса. Ранните прогнози допускат кратко смущение около 20 август, с локални по обхват дъждове с гръмотевици и риск от градушка. Явленията се очаква да се развият в северната половина на страната.

Край морето

По Черноморието предстоящият двуседмичен период ще е слънчев. По-съществена облачност ще има в дните 14-15 август, но вероятността за валеж е минимална. Подобни са изгледите и за 21 август.

Температурите ще са около и над 30 градуса до 13 август. След това ще се движат около и малко под 30 градуса.

Морската вода е около 25-26 градуса. С напредването на месеца морето все по-често ще има неспокойни периоди. Такъв със силни североизточни ветрове и по-динамични вълни се очаква в дните 13-16 август.