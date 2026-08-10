Край на обозначаването на цени в две валути. Търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките в лева.

Това бележи края на едногодишния период на двойно обозначаване, въведен при подготовката за преминаването към единната европейска валута.

Етикетите в евро, левът окончателно отива в историята

„От днес вече всички цени са обозначени в евро, както е изискването на закона. Стойността няма да я има в левове нито на етикетите, нито на касовите бележки”, обясни Мирослав Христов, търговски директор на една от големите вериги.

„Това е автоматичен процес, в който просто левовата равностойност изчезва от етикетите и касовите бележки”, каза Христов.

Той допълни, че всичко по преминаването от лев в евро е отнело дълго време на търговците и са направени инвестиции в обучение на персонала и в адаптиране на системите към новата реалност.

„Всичко мина плавно. Клиентите свикнаха с новата валута, ориентират се бързо”, коментира той.

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