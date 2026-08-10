Снимка: ДФ "Велинград"
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Приблизителната необходима сума е около 50 хиляди евро
Едно от най-добре подготвените доброволни формирования – това във Велинград – има нужда от нов противопожарен автомобил. Машината трябва да има голям дебит и вместимост от 8 тона. Това се налага, за да се намали броят на връщанията за зареждане с вода при огнени стихии, когато всяка минута е от значение.
Снимка: ДФ "Велинград"
Велинградчани са добре екипирани – разполагат с автомобили, но голяма част от тях са стари. При продължителни акции възможностите им са ограничени. Именно по тази причина доброволците молят за нашата помощ. Призив за подкрепа е отправен и от Националната асоциация на доброволците в Република България. Приблизителната необходима сума е около 50 хиляди евро.
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Ето как и вие може да помогнете:
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
IBAN: BG11UNCR70001522200211
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национална асоциация на доброволците в Република България
Основание: За пожарен автомобил - ДФ Велинград
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