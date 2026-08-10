МВР е включило дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив във връзка с разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм.

По думите на министъра част от информацията, която впоследствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на хората, свързани със случая.

Той посочи, че целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани, още преди да прераснат в реално насилие. „Включили сме ГДБОП чрез дирекция „Киберпрестъпност“, за да се следят подобни прояви, документиране на агресия или заплахи в социалните мрежи. Както виждаме, от сравнително невинни на пръв поглед заплахи или намеци може да се стигне до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо“, заяви вътрешният министър.

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Демерджиев отправи и призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си. „Нека всеки погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае и да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима“, каза той.

Министърът подчерта, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери. „Министерството не може да замести образованието и семейното възпитание. Не очаквайте всичко от МВР. Правим всичко по силите си и ще продължим да го правим“, заяви той.

По конкретното разследване директорът на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов уточни, че работата е все още в начален етап. Установено е, че десетима души са присъствали на мястото, като разследващите изясняват ролята на всеки от тях. „Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и други обвиняеми“, посочи Костадинов. По думите му вече е установено, че част от присъствалите са участвали в нанасянето на травмите на жертвата.

На въпрос дали полицията е получила достъп до телефона на убития и какво съдържа комуникацията му с 15-годишно момиче Костадинов отказа да разкрие подробности заради следствената тайна. „Няма как да ви кажа какво е съдържанието, защото това е част от разследването. Наясно сме обаче с целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази“, заяви той.

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Демерджиев, на свой ред, беше категоричен, че МВР няма да толерира действията на самопровъзгласили се групи, които твърдят, че сами издирват предполагаеми извършители на престъпления, включително т.нар. „ловци на педофили“. „Няма място за подобни действия, които граждани извършват на своя глава. Всеки, който има данни за противоправно деяние, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи. Не може по този начин да се борим с престъпността. Има органи и институции в държавата“, подчерта министърът.

Той допълни, че МВР анализира и възможността за допълнителни законодателни мерки, свързани с използването на социалните мрежи от непълнолетни. „Обсъждаме всички възможни мерки. Ще направим подробен анализ и ако преценим, че подобни решения са работещи, ще ги предложим“, каза Демерджиев.

По негови данни полицията следи групи и профили независимо от тяхната субкултурна принадлежност, когато поведението им премине границите на закона. Вътрешният министър обаче подчерта, че за по-ефективен контрол са необходими повече служители, техника и по-добро взаимодействие между институциите.

„Противодействието на престъпността изисква комплексно взаимодействие между правоохранителните органи. Апелирам и прокуратурата, и следствието активно да се включат в този процес. Не можем сами да запълним целия вакуум, който намерихме в правоохранителната сфера“, заключи Демерджиев.