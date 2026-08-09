Жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив потресе обществото. В разследването по случая извършителите са заявили, че са взимали пример от така наречените „ловци на педофили”, макар и формално да не са част от тези структури. Самите „ловци” категорично се разграничават от убийството и от действията на младежите. Разговаряме с човек, който е бил част от инициативата, но по-късно се е оттеглил заради разминаване на вижданията. Създателят на „ловци на педофили” Ален Симеонов отказа интервю заради участието в репортажа на бившия член на групата.

Те се наричат „ловци на педофили”. Това са подрастващи, които се опитват да разкриват случаи на посегателства над деца, като заснемат и документират срещите си с предполагаеми извършители и предават информацията на полицията. Правят го от години.

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Полицията знае за тях. И действа по техните сигнали. „Бяха задържани 21 лица, на които са повдигнати обвинения. Най-възрастният е на 76, най-младият е на 22 години”.

Последния път обаче органите на реда задържат Ален и едно момиче. Те стоят 7-8 часа в ареста. „Задържаха ни заради жалба, но падна обвинението. За средна телесна повреда, че съм счупил 9 ребра”, коментира Ален.

„В чисто човешки план, в началото си помислих, че това е нещо правилно, защото, когато имаш информация, е добре да си проактивен и да реагираш. Но когато разгледах ситуацията, осъзнах, че някъде там сме се загубили - и родителите, и учителите, и социалните работници. Не е редно деца да влизат в ролята на възрастни и да излагат себе си и други деца на риск”, казват от ДАЗД.

Александър Александров влиза в структурата на така наречените ловци в София. „Аз съм учител по история. Възприемам професията си не просто като обучителна, а като възпитателна и ме грижа за децата, които и да са”, казва той.

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Решението да се включи в редиците на ловците взима, след като съседи му съобщават за мъж с подозрително поведение спрямо деца. „В квартала, където съм роден в София, ми изпратиха, че има един 50-годишен мъж, който излиза с невръстни дечица, говорим за малолетни деца, под 14 години”, казва Александър.

По думите му, при акции, в които той е участвал, не се е стигало до физически сблъсъци, а събраните видео и чат доказателства са предавани директно на полицията. „Полицаите идват, установяват каквото трябва, задържат лицето. Впоследствие отиват хората, които са имали някакъв досег със случая, да дават показания”, добавя той.

Скоро обаче се отказва от членството си в групата. „Те се въобразяват, че са скинари, нацисти, ходят по мачове, футболни хулигани”, казва Александър.

Преди седмици излезе и книгата „Училище за ловци на педофили”, написана от създателя на групата Ален Симеонов. „До момента сме я раздали на няколко районни полицейски управления и на други институции, които пряко са ангажирани с педофилията”, казва Ален.

Той самият твърди, че никога не е призовавал за насилие и физическа разправа. Александър обаче смята, че част от идеите могат да бъдат разбрани по различен начин от подрастващите.

„Бихме могли да ги наречем група гамени, които са си търсили начин на забавление и са намерили точно този. Аз виждам точно такива, младежи, които си търсят някаква форма на забавление и искат да се вкарат в ролята на ловец, а педофилът да е в ролята на плячката, която те трябва да хванат. Очевидно виждаме плодовете на този свой собствен живот във връзка със случая сега в Пловдив”, казва Александър.

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Според него подобни действия не трябва да се превръщат в занимание за непълнолетни и не бива да заместват работата на институциите. „Бих им казал, че това да искаш да работиш за благата на обществото, в което живееш, е нещо прекрасно. Адмирирам и приветствам подобно желание във всички младежи, но всяко нещо трябва да има граница, всяко нещо трябва да се прави по правилния начин. Ако става въпрос за лов на педофили, това трябва да е заедно с органите на полицията, на МВР”, добавя той.

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