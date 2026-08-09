Неделният ден ще е преобладаващо слънчев. Около обяд и привечер в Югозападна България и тук-там в централните южни райони ще има кратки летни дъждове с гръмотевици и с риск от градушка. В източната половина на страната ще задуха вятър от Север с временно силни пориви. Дневните температури ще са от 29 до 34-35 градуса.

Край морето неделята ще е слънчева с временни увеличения на облачността следобед. Ще е ветровито с прохладни североизточни пориви. Дневни температури - около 30 градуса на въздуха и 25-26 на морската вода. Морето ще е спокойно до към обяд. По-късно ще се вдигне вълна и по някои открити южни брегове височината може да достигне 2 метра.

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Предстоящата седмица ще е слънчева. Ранните прогнози допускат гръмотевични процеси с кратки, летни дъждове единствено в четвъртък в Югозападните райони. Температурите ще са по-високи до към средата на периода – 32-37 градуса. След това, към края на седмицата, с усилване на прохладните североизточни ветрове ще се понижат до интервала 30-35 градуса.



Месецът ще продължи в обичайния си летен ритъм с много слънце до към 22-23 август. Едва тогава предварителните прогнози обещават кратко смущение с гръмотевични бури и локални понижения на температурите в районите с валеж.