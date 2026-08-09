След турнир в Гърция 20-годишна българка става едва четвъртата в страната с титлата „Международен майстор“. Така Надя Тончева вече се нарежда сред най-добрите в шахмата.

Нейната любов към шаха започва едва на 6 години. "Бяхме на рожден ден и там имаше много деца на моята възраст. Баща ми просто извади един шах и каза: „Елате, деца, да ви науча на тази игра“, за да ни успокои малко", спомня си Надя Тончева, шахматист.

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През 2013 г., когато е едва на 8 години, става държавна шампионка. "Всъщност родителите ми са ми казвали, че ако не бях спечелила тази титла, най-вероятно са щели да спрат да ме пускат по турнири", твътди младата жена.

Въпреки че си проправя път в един предимно мъжки спорт, Надя не спира да губи ентусиазъм. "Когато бях на този турнир в Кавала, на мен ми е много странно това, че от 150 души в турнира - 140 са мъже. Но иначе не смятам, че има реална причина жените да не могат да се състезават на високо ниво. И се надявам все повече българки да достигат дотам", изрази надежда Надя.

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И макар зад всеки успех да стоят и трудни загуби за Надя отказването никога не е било вариант. Защото шахът отдавна е нещо повече от само игра. "Много пъти, особено след загуби, съм си казвала: „Отказвам се от шаха! Стига толкова!“, но винаги ми минава, защото това си е моето нещо", категорична е спортистката.

За Надя най-доброто представяне в шаха тепърва предстои.

Редактор: Станимира Шикова