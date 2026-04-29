Едва на 11 години, Бодхана Сиванандан вече е сред най-обсъжданите млади таланти в света на шахмата. През април 2026 г. тя оглави женската ранглиста на Великобритания и се нареди сред първите 100 шахматистки в света, заемайки 72-ро място.

Историята ѝ започва през 2020 г., в разгара на пандемията от COVID-19. Тогава семейството ѝ получава подарък – чанти с книги и шахматен комплект. Момичето проявява интерес към фигурите, а баща ѝ я учи на основите на играта. Така започва пътят ѝ в шахмата.

Само няколко години по-късно Бодхана вече е №1 при жените във Великобритания – успех, който доскоро са достигали значително по-възрастни състезатели. Според нейни треньори тя „чупи всяка бариера“ и се развива с изключителна скорост.

Българка е европейска шампионка по ускорен шахмат

През 2025 г. тя записва още един впечатляващ успех, като става най-младата жена, побеждавала гросмайстор. Това се случва след победа над 60-годишния Пийт Уелс на Британското първенство. Въпреки бързия си възход, Бодхана и нейният екип подчертават, че пътят към върха тепърва предстои. Нейният рейтинг в момента е около 2300, докато този на най-добрите шахматисти в света надхвърля 2800.

Успехите ѝ не пречат на образованието – напротив, тя споделя, че шахът ѝ помага в училище, особено в математиката, музиката и изкуството. Освен това свири на цигулка и пиано, а амбицията ѝ е ясна – да се превърне в една от най-добрите шахматистки в света.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева