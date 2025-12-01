Българката Белослава Кръстева завърши на първо място при жените на европейското първенство по ускорен шахмат в Косово с награден фонд 40 хиляди евро.

Тя събра 7,0 точки след 11 изиграни партии по швейцарската система с 15-минутна контрола и добавяне от 10 секунди на изигран ход, като се нареди на 61-о място в откритата надпревара.

Шампион стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10,0 точки, пред Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9,0 точки.

Историята на гросмайстора шпионин Иво Ней

Най-добре от българите при мъжете се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 точки. Георгиев се класира втори във възрастовата група над 50 години, в която победител стана Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 точки. В турнира по ускорен шахмат се включиха 374 играчи.

Кирил Георгиев беше най-добър в своята възрастова група на европейското първенство по блиц с награден фонд 25 хиляди евро, също в Косово, в което се нареди на 29-о място в общото класиране с 9,0 точки от 13 партии с 3-минутна контрола и 2 добавени секунди на изигран ход, като изпревари Иванчук по допълнителни показатели.

Редактор: Цветина Петкова