Йоана Илиева встъпва в боя със сърце на победител. Тя покорява връх след връх - сякаш с лекота, но зад триумфа ѝ стоят изключителна дисциплина и труд. Почти две години е неизменно в топ 8 на най-големите състезания по фехтовка, а в момента е номер 3 в световната ранглиста на сабя в аристократичния спорт.

Макар да е едва на 24 години, биографията ѝ е пълна с медали и трофеи. Най-големият успех до момента в живота на Йоана е, че се е научила никога да не се отказва. Уменията, постоянството и подкрепата от треньорите я карат да се чувства толкова сигурна, че да встъпи в боя със сърце на победител. Започва с фехтовката случайно, но още като ученичка е тотално запленена от този спорт, който е далеч от най-популярните у нас.

