В деня, в който честваме 147-ата годишнина от вдигането на първия български военноморски флаг, военните моряци посрещат 140-я випуск на морската ни Алма Матер. Така славните флотски традиции намират своето продължение в дръзновението на най-младото попълнение от военноморски офицери, които ще ги опазят, обогатят и надградят. С тези думи президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова се обърна към курсантите от випуск „Априлски - 2026“ на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“, които днес тържествено получиха първите си офицерски пагони и лейтенантски звания.

Ритуалът по присвояване на първо офицерско звание се състоя на Морската гара във Варна, където държавният глава беше посрещната с почетен строй, а по случай празника на Военноморските сили бяха издигнати флаговете на корабите от ВМС. Илияна Йотова връчи дипломата на курсанта първенец на випуска - мичман Виктор Ценов.

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В приветствието си към младите офицери Илияна Йотова посочи, че те могат да се гордеят с дипломирането в едно от най-престижните висши учебни заведения в България и са придобили морско образование с международно признание. Тя отбеляза приноса на командването и преподавателския състав на Висшето военноморско училището и им благодари за положените грижи и усилия. „Вие дадохте на курсантите самочувствието на български офицери, на защитници на родината. Направихте ги достойни българи!“, каза президентът. Илияна Йотова поздрави семействата на випускниците за подкрепата, която им дават, и за родолюбието, в което са ги възпитали.

Президентът заяви, че от младите офицери ще се изисква да бъдат лидери, които със знания, умения и личен пример да създават екипажи, да градят воински колективи и да опазват военноморските традициите. „От вас ще зависи професионалното изграждане на военнослужещите, които трябва да са в състояние да се справят с нарасналите изисквания към военната служба и с капризите на морето“, каза Илияна Йотова.

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Президентът подчерта, че курсантите влизат в състава на Военноморските сили на България в момент на сериозни предизвикателства за националната сигурност и отбрана, докато в Европа гори война вече четвърта година, а конфликтът в Близкият изток не стихва. „Регионът на Черно море, който беше в периферията на вниманието на европейски партньори, вече се утвърждава като една от най-важните точки на сигурността“, каза държавният глава. Тя посочи, че в тази обстановка младите офицери ще прилагат на практика наученото във военноморското училище, за да защитят морския суверенитет и независимостта на България.

По думите на президента Йотова, войната в Украйна е показала, че ролята на България за укрепването на Черноморския регион става все по-значима. Черно море трябва да бъде морето на хората, призова тя и допълни, че тази мисия е отговорност и на младите офицери, които се дипломират днес.

„На вас се пада честта да започнете службата си на новите патрулни кораби и да усвоявате новото въоръжение и техника, постъпили във Военноморските сили. Това е мотивираща, но и задължаваща привилегия“, каза Илияна Йотова, като отбеляза, че предвид бурната технологична революция във военното дело и внедряването на иновативни способи за водене на бойни действия от младите офицери ще се изисква да обогатяват непрекъснато знанията си, за да бъдат най-добрите.

След церемонията Илияна Йотова посети ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, където се срещна с ръководството и преподаватели от висшето училище. Тя отдаде почит пред паметника на патрона на ВВМУ и разгледа Центъра по оцеляване на море - иновационно съоръжение за подготовка на кадри в условия на морски бедствия и екстремни ситуации.

Редактор: Ивета Костадинова