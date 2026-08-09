-
Прогноза за времето (11.08.2026 - следобедна)
-
Жълт код за опасни жеги в цялата страна в сряда
-
Прогноза за времето (11.08.2026 - обедна)
-
Прогноза за времето (11.08.2026 - сутрешна)
-
Жълт код за опасни горещини в 16 области у нас
-
Прогноза за времето (10.08.2026 - следобедна)
-
Жълт код за опасни горещини в половин България на 11 август
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни