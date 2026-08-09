Протест в защита на родилката от Варна, изгубила бебето си дни преди раждането. Демонстрацията е с искане за спешни отговори как се е стигнало до трагедията и има ли допусната лекарска грешка, както твърдят родителите.

Протестът започна в 12:00 ч., а хората се преместиха от частната АГ болница пред медицинския център, където преглежда д-р Атанас Цонев.

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Междувременно още едни родители поискаха да разкажат за опита си при същия специалист. По думите им ситуацията се е развила по сходен начин, заради пропуски при проследяване на бременността.

Преди четири години Красимира влиза в Майчин дом – Варна, за да роди второто си дете, след една, по думите й, лека бременност, проследена от д-р Атанас Цонев.

„Той всеки път ме уверяваше, че очаквам едно прекрасно здраво момиченце и ние бяхме напълно спокойни“, разказва Красимира.

При раждането става ясно, че вместо 3-килограмово момиченце, си имат момченце, малко над 2 килограма, с опасно повишени левкоцити. Налага се спешно транспортиране до София, където се установява наличие на тежък рядък синдром, придружен от еднокамерно сърце, пълна липса на слух, двигателни увреждания и редица други проблеми.

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Красимира сподели, че д-р Цонев не е дошъл да разговаря с нея. „Аз поисках да го извикат, за да ми обясни защо се случи така, след като той ме увери, че всичко е наред. На следващия ден дойде и каза „не съм видял”, заяви майката.

Борис е опериран и стабилизиран в София, а за семейството въпросите тепърва предстоят.

Бащата на детето, Владислав, разказа, че при феталните морфологии, които д-р Цонев е правел през проследяването на бременността, е било напълно видимо. „Абсолютно всички специалисти кардиолози казват, че на феталните морфологии се вижда, че нещо не е наред със сърцето, тъй като едната камера въобще не функционира. В повечето случаи тогава се препоръчва прекратяване на бременността”, обясни той.

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Сега на Борис му предстои още една сърдечна операция. Ако тя е успешна, ще могат да се поставят кохлеарни импланти, за да се върне част от слуха му. Ежедневно е и на рехабилитации, тъй като все още не може да ходи, а майка му е негов личен асистент.

NOVA отправи запитване към д-р Атанас Цонев и по този случай.

„Всички аномалии на сърцето са най-видими в по-късна седмица и не е рядкост да се пропуснат при рутинен скрининг. Медицината е напреднала неимоверно в последните 40 години от ехографска гледна точка, но все още сме далече от 100% успеваемост”, се казва позицията на д-р Цонев.