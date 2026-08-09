Един нов TikTok тренд предлага алтернатива, която превърна изоставените басейни с минерална вода край село Железница в абсолютен хит. Обещанието е за безплатно СПА изживяване сред природата, само на крачка от столицата. Но какво всъщност се крие в топлата вода – лечебна терапия или бактериален капан? Екип на NOVA, заедно с микробиолога д-р Сергей Иванов, провери на място.

Пътуването до дивите басейни отнема около 30 минути от центъра на София. Пътят е изпълнен с красиви гледки, но навигацията трудно ще ви помогне. Инструкциите на местните са следните: на табелата за центъра на Железница завивате вляво, преди моста – отново вляво. На изхода от селото обаче асфалтът свършва. Пътят става толкова лош, че ако не сте с високопроходим автомобил, е по-добре да заложите на пешеходен туризъм.

След кратка 5-минутна разходка пеша през гората стигаме до популярната постройка с главния басейн. Още на входа се усеща топлината, която идва от извора.

„Изненадан съм, че този басейн въобще функционира, защото доскоро не работеше. Основно се използваше един друг, по-навътре по пътеката”, коментира д-р Сергей Иванов. Вътре мирише силно на минерална вода, но на повърхността ѝ се забелязват следи от предишни посетители.

Докато микробиологът слага ръкавиците, за да вземе проби, в басейна необезпокоявано се къпе младо семейство с две деца. Майката признава с усмивка, че си е взела половин ден отпуск, за да се наслади на топлата вода, вместо да е на работа.

„Водата е много приятна, с точната температура за къпане – нито много гореща, нито студена. Тъй като е минерална и течаща, би трябвало да се самопочиства. Но щом взимате проби, ще чакаме резултатите, за да разберем със сигурност”, споделя жената.

Д-р Иванов взима проба от водата в стерилен контейнер, както и натривка от стените на басейна. Целта е да се провери дали има наличие на биофилм – лепкав слой, в който обикновено се развиват бактерии.

Докато чакаме нужните 48 часа за пълните лабораторни резултати, правим бързи полеви тестове. Тестът за нитрати (който показва биологично замърсяване) и тестът за фосфати (индикатор за невидима органична активност) са категорични. „Сравнително бистра е водата. Първите ни два теста са чисти”, успокоява микробиологът.

Местните жители помнят мястото в далеч по-бляскави времена. Разказват, че къпалнята съществува още отпреди 9 септември 1944 г. Възрастен мъж от селото споделя, че водата има доказани лечебни свойства и дори е помогнала за възстановяването му след операция на пръстите.

Въпреки че днес мястото е запустяло, се намират доброволци, които събират боклуците в чували. Инфраструктурата обаче липсва. „Трябва да се коси, да се сложат пейки, пътят е ужасен. Много хора идват до края на селото, виждат пътя и се връщат”, споделят местните.

Въпреки трудния достъп, славата на басейните е стигнала далеч. Във водата срещаме дори бесарабски българин, дошъл специално за минералните извори. „Много е приятно. Идвам да видя вашата красота и да се къпя в тази полезна вода”, разказва той.

Лечебна вода или коктейл от микроби? Истината за хигиената в най-популярните "диви" басейни край София ще стане ясна, след като излязат окончателните резултати от лабораторния анализ.

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