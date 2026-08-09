Министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията за украински дрон, който е бил обект на електронна война - на заглушаване, на манипулиране на GPS сигнали най-вероятно. И това наистина е най-вероятната версия. Има обаче още една версия. Само преди два дни за пореден път литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки приземени украински дронове или части от тях, които впоследствие да бъдат използвани срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Тази версия е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме. Това заяви е ефира на "Събуди се" бившият министър на отбраната Тодор Тагарев по отношение на дрона, който се взриви на българска територия.

"Този дрон с бойна част, макар и малка, пада и се взривява много близко до компресорни станции от газопровода, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от ЕС, но и на Украйна през зимните условия", допълни Тагарев.

Дрон е нахлул в българското въздушно пространство

"Обясненията, които в момента идват от премиера, министъра на отбраната и началника на отбраната, са фокусирани около действията, които са възможни с наличните средства и способности, с които разполагаме. Тук обаче трябва да мислим малко по-широко. Например Андрей Гюров вчера в своя публикация по темата обясни, че възможностите ни да действаме с наличните сили са ограничени, но ние трябва да мислим за политики. Това, което ме притеснява, е, че не чухме абсолютно нищо по отношение на политиката за развитие на съответните способности - нито от премиера, нито от министъра на отбраната, нито от всички, които се включиха с изявления по тази тема", заяви той.

"Първо беше казано от министъра на отбраната, че след трите случая преди около две седмици с руски дронове в Румъния сме усилили възможностите за противодронова защита, като сме разположили допълнителни средства за наблюдение на въздушното пространство, зенитно-ракетни комплекси и авиация. Въпреки това ние не успяхме да реагираме по никакъв начин, което показва, че това, че разчитаме в България изцяло на съветска техника, особено на тези радари, не ни върши никаква работа спрямо съвременните заплахи за нашата сигурност, каквито са заплахите от дроновете. Ние нямаме и допълнителни средства, защото технически е напълно възможно да се определи дали в момента имаме манипулиране на GPS сигнала", каза още Тагарев.

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

По думите му най-вероятно не сме инвестирали в такива системи и не можем да реагираме в момента. Той заяви, че разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана.

"Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", смята Тагарев.

Той обясни и какви са разликите между дроновете от типа „Шахед“ и дроновете-примамки. "Тези ударни дронове от типа „Шахед“ са с метална конструкция, с доста по-мощни двигатели, със система за управление, навигация и насочване, както и с по-мощна бойна част. Примамките се правят максимално евтини, с максимално прост двигател и максимално просто управление, именно за да бъдат евтини. Те разполагат с определени технически средства, за да имитират по-голяма цел и да пренаситят системата за противодронова защита и противоракетна отбрана. При това насищане се използват скъпи ресурси за унищожаването на средства, които не представляват сериозна заплаха", посочи той.

Викат на разговор в МВнР посланика на Украйна у нас

"Това правителство ни изолира. Ние не участвахме в индустриалния форум в Анкара по време на срещата на върха на НАТО, където бяха обявени такива формати. Не участвахме в „Коалицията на желаещите“, не участваме и в други формати, в които няколко страни се събират, за да изградят по-ефективна защита. Не ми е ясно Радев на какво разчита. Той проведе разговори със Зеленски, като поиска технологии за защита от дронове, като в същото време каза: „Ние няма да ви помагаме.“ Една дискусия във формат „Консултативен съвет“ може да помогне на правителството да се ориентира. В момента то ми изглежда изцяло дезориентирано", каза още бившият министър на отбраната.

Целият разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова