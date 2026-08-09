Верижна катастрофа между три леки автомобила е станало в късния следобед в неделя на автомагистрала "Тракия". При инцидента няма пострадали. Движението обаче е било затруднено.

Катастрофата е възникнала около 17:30 часа на 220-ия километър от магистралата, в платното в посока за София. По първоначални данни от полицията, в сблъсъка са участвали три коли, управлявани съответно от две жени (на 51 и 28 години) и мъж (на 30 години).

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На място веднага е пристигнал екип на "Пътна полиция". Униформените са тествали и тримата водачи за употреба на алкохол, като всички проби са отчели отрицателни резултати. Инцидентът се е разминал единствено с материални щети.

Заради катастрофата движението в участъка не е било напълно спирано. Трафикът обаче се е осъществявал със забавяне, докато екипите на полицията са разчиствали пътното платно.

Редактор: Станимира Шикова