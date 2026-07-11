Снимка: Стопкадър
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Домакин на сватбата е общински съветник, който е и баща на младоженеца
Десетки сигнали за силен шум на телефон 112 и проверки от страна на полицията предизвика сватбено тържество с близо 1300 гости, проведено в двора на училище във видинския квартал „Нов път“. На място все още са разположени шатрите, а организаторите разчистват след празненството.
По информация на МВР домакин на сватбата е общински съветник, който е и баща на младоженеца. Той е поискал разрешение за провеждане на тържеството още на 6 юли. От Община Видин са разрешили събитието на открито с използване на озвучителна техника и след 22:00 часа, без в документа да е посочен краен час, до който може да звучи силна музика.
След случая полицията започна проверки кой е издал разрешението за провеждането на събитието, както и защо ръководството на училището е позволило дворът да бъде използван за подобно тържество. Проверка ще има и относно произхода на средствата, с които е организирано празненството.
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Местни жители разказват, че силната музика ги е държала будни през цялата нощ. „Как няма да чувам, като съм на сто метра оттук“, сподели един от тях. Според живеещи в района подобни шумни събития не са изключение.
По думите на жители на квартала на сватбата са присъствали около 1200–1300 гости, както и оркестри и изпълнители от България, Румъния и Сърбия.
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