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Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев
Градските домове в България вече достигат 3 милиона, а през 2025-та на пазара у нас са се появили над 37 хиляди нови жилища. Според националната статистика, ръстът е исторически рекорд от средата на 90-те досега. Защо обаче у нас все още има градове, в които улиците и канализацията се оказват лукс? И кога инфраструктурата ще догони строителството на нови сгради? Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев тази седмица в „Темата на NOVA”.
Екипът на NOVA пристига в един от най-бързо застрояващите се райони в цяла България – столичният квартал "Манастирски ливади". За местните хора инфраструктурата се оказва всекидневно предизвикателство. 80-годишният Георги Василев, който има къща в района, разказва, че презастрояването е довело до замърсяване с отходни води на две близки реки. Зелените площи се унищожавали, а две линии на градския транспорт били спрени, защото строежите направили улиците в квартала твърде тесни.
Архитект Любомир Георгиев, зам.-кмет на Столична община по направление „Градско планиране и развитие”, признава: "Донякъде е изпуснато положението, но общият устройствен план предвижда още толкова много застрояване, че това е само ордьовърът. И затова ние трябва да променим общият устройствен план. Трябва да ограничим възможността за още и още застрояване и също да направим самото застрояване, обвързано с инфраструктурата. Координирано, планирано, цялостно, а не на парче".
Гледайте „Дом върху дом“ в „Темата на NOVA“ на 20 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
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