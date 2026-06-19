Окръжна прокуратура - Пловдив привлече към наказателна отговорност двама души по разследване за длъжностно присвояване на средства от бюджета на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Сред обвиняемите е заместник-ректор на университета, който заема и поста директор на поделението за научна и проектна дейност. Това стана ясно на брифинга, който дадоха окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева и наблюдаващият прокурор Галина Андреева - Минчева.

По думите на Минчева, длъжностното лице е обвинено, че в периода от октомври 2024 г. до февруари 2026 г., подпомагано от втория обвиняем (собственик на строителна фирма от Смолян), е присвоило сумата от над 147 000 евро. Парите са били изплатени в полза на 13 души, фиктивно наети като работници в университета. Голяма част от тях се оказват членове на семейството на обвиняемия от Смолян.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Наетите лица са фигурирали на различни технически длъжности, включително такива, свързани със строително-монтажни дейности, посочиха от държавното обвинение. Всички разпитани досега работници са заявили пред разследващите, че не са полагали никакъв труд за университета и че договорите им са били фиктивни. Парите, постъпвали като трудови възнаграждения, са били теглени и връщани обратно: десет от хората са ги предавали на обвиняемия от Смолян, а трима на трето лице, чиято самоличност все още не е установена.

Прокуратурата е наложила различни мерки за неотклонение спрямо двамата обвиняеми. За лицето, привлечено в качеството на помагач, мярката е гаранция в размер на 5 000 евро. За длъжностното лице от университета - заместник-ректорът, мярката е гаранция от 15 000 евро. При евентуална присъда предвиденото наказание е лишаване от свобода от 3 до 15 години. За длъжностното лице се предвижда и лишаване от права, а предвид установената до момента щета, прокуратурата ще внесе и искане за конфискация на част или цялото имущество на обвиняемите.

Разследването е започнало след сигнал, постъпил в началото на годината, и е водено от отдел „Икономическа полиция" към ОД на МВР Пловдив. Извършени са общо пет претърсвания и изземвания и три обиска на територията на Пловдив, Смолян (включително във филиала на университета) и село Брестник.

Минчева уточни, че засега няма данни за участие на други длъжностни лица от ръководството на университета. Остава неизяснен и произходът на присвоените средства: дали са собствени средства на университета, или са постъпили по линия на държавния бюджет, евентуално с произход от европейски фондове. Прокуратурата е изискала тази информация от ръководството на университета, което на този етап не оказва съдействие.

Припомняме, че „Икономическа полиция” влезе в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. По информация на очевидци органите на реда са претърсили различни структури на висшето училище.

Властите са извършили проверки в кабинети и административни помещения, откъдето са иззети документи. Според неофициална информация интересът на разследващите е насочен към дейности, свързани с управлението на проекти.

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От ръководството на университета излязоха с официална позиция, в която посочват, че към момента не разполагат с информация от компетентните институции за причините за акцията и евентуално повдигнати обвинения. От висшето училище отказват да коментират неофициалните хипотези в медиите, позовавайки се на уважението към институциите, следствената тайна и презумпцията за невиновност.

Оттам подчертават, че оказват пълно съдействие на разследващите органи и са осигурили необходимия достъп до документи и информация.

„Пловдивският университет винаги е спазвал стриктно националното и европейското законодателство, както и всички приложими правила за прозрачно, законосъобразно и целесъобразно изразходване на публични средства. Управлението на научноизследователските програми е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити”, заявяват още от ректората.