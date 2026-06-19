Софийската градска прокуратура повдигна обвинения на осем души за участие в организирана престъпна група за трафик на нелегални мигранти. Според разследващите групата е действала на територията на България от август 2025 г., като е организирала превозването и укриването на чужденци, преминаващи незаконно през страната.

Един от обвиняемите е сочен за ръководител на схемата, а останалите седем - за участници. Всички са задържани за срок до 72 часа.

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Разследването е започнало през ноември 2025 г. и се води от Главна дирекция „Гранична полиция“ под наблюдението на Софийската градска прокуратура. В операцията са участвали още служители на ГДБОП и ДАНС.

По данни на прокуратурата част от членовете на групата са организирали транспорта на мигрантите с товарни микробуси и тежкотоварни камиони. Други са отговаряли за настаняването им в жилища в София и Софийска област. Там чужденците, предимно граждани на Мароко, са пребивавали между седем и десет дни, преди да бъдат изведени към други държави.

Разследващите твърдят, че за цялата услуга всеки мигрант е плащал около 5000 евро.

Според събраните до момента доказателства ръководителят на групата е координирал цялата дейност - организирал е превозите, изпращал е GPS координати на шофьорите, следял е движението на автомобилите и е разпределял получените пари между участниците в схемата.

При проведените претърсвания и обиски са иззети документи, електронни устройства и други доказателства, свързани с разследването. Открити са също пари в брой, инвестиционни монети и златни накити.

Прокуратурата поиска от Софийския градски съд да наложи на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова