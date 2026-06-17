Специализирана операция на службите за сигурност и прокуратурата доведе до разбиването на организирана престъпна група за незаконен трафик на мигранти, действала на територията на България от лятото на 2025 г. Акцията е проведена едновременно в София, Стара Загора, Перник и Айтос, съобщиха представители на прокуратурата, МВР, ДАНС и „Гранична полиция“.

Разследването е започнало през ноември 2025 г. по данни, предоставени от ДАНС. В резултат на събраните доказателства обвинения са повдигнати на осем души, сред които и предполагаемият организатор на схемата. Четирима от обвиняемите са сирийски граждани с предоставен хуманитарен статут в България, а останалите са български граждани.

ГДБОП разби организирана престъпна група за трафик на мигранти

По време на операцията са извършени претърсвания на десетки адреси в различни части на страната. Задържани са общо 23 души, като част от тях впоследствие са разпитани като свидетели. При обиск на един от адресите разследващите са открили 104 златни кюлчета с различно тегло, чиято стойност се оценява на стотици хиляди левове.

Според разследващите групата е действала по добре организирана схема с ясно разпределени роли между участниците. Част от тях поддържали връзка с каналджийски мрежи в съседни държави, други осигурявали шофьори, превозни средства и логистика. За разлика от повечето подобни мрежи, които се стремят бързо да преведат мигрантите през страната, тази организация ги укривала в различни квартири за няколко дни, преди да бъдат транспортирани към крайната им дестинация. За услугата са били искани между 5 000 и 10 000 евро на човек.

От „Гранична полиция“ определиха групата като една от най-мащабните, разкрити през последните години. По данни на службата част от нейните членове са били известни на органите на реда и в миналото, като някои от тях вече са изтърпявали ефективни присъди за сходна престъпна дейност.

Разбиха едно от най-големите престъпни сдружения за трафик на мигранти у нас, има 10 задържани

Разследващите съобщиха още, че в предишни случаи групата е използвала и принудителни методи спрямо мигранти. Установени са данни, че чужденци са били държани против волята си в имоти край София, докато от техни близки са били изисквани допълнителни суми за продължаване на маршрута им към Западна Европа.

От прокуратурата заявиха, че ще поискат постоянен арест за всички обвиняеми. Разследването продължава, като се проверява дали престъпната мрежа има връзки с международни канали за нелегален трафик на хора.

По време на брифинга беше отчетен и спад на миграционния натиск към България. От началото на годината са задържани 944 нелегални мигранти, докато през същия период на 2023 г. броят им е бил близо 3700. Недопуснатите да влязат в страната през последните шест месеца са около 3600 души, при близо 56 хиляди за същия период преди три години.

Как беше разбита една от най-големите групи за трафик на мигранти у нас

Според представителите на ДАНС резултатът е доказателство за засиленото сътрудничество между институциите през последните години, което допринася както за ограничаване на незаконната миграция, така и за разбиването на организирани престъпни структури.

Редактор: Цветина Петкова